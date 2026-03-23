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पाकिस्तान का जासूस निकला एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात कर्मचारी, ISI को भेज रहा था खुफिया जानकारी, ऐसे पकड़ा गया
आरोपी सुमित कुमार असम के चाबुआ स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ के तौर पर काम कर रहा था. वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है.
Air Force staffer arrested for spying: भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर तैनात एक सिविल कर्मचारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. असम में एक बेहद अहम एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात 36 साल का सुमित कुमार पाकिस्तान में बैठे लोगों को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दे रहा था. आरोपी सुमित कुमार को राजस्थान इंटेलिजेंस और एयर फोर्स इंटेलिजेंस के एक साझा ऑपरेशन में पकड़ा गया.
जासूसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश
आरोपी सुमित कुमार असम के चाबुआ स्थित एयर फोर्स स्टेशन पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ के तौर पर काम कर रहा था. वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है. जांच में सामने आया है कि वह 2023 से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में था और चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा कर रहा था.
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश तब हुआ जब राजस्थान इंटेलिजेंस ने इस साल जनवरी महीने में जैसलमेर के रहने वाले झबराराम को गिरफ्तार किया था. झबराराम ने पूछताछ में पुलिस को सुमित कुमार के बारे में बताया था. इस नेटवर्क में सुमित कुमार का नाम एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसे निगरानी में ले लिया था.
राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा की गई यह गिरफ्तारी कड़ी जांच और सभी पुख्ता सबूत जुटाने के बाद की गई. राजस्था के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (इंटेलिजेंस) प्रफ़ुल्ल कुमार के अनुसार, जनवरी 2026 में गिरफ्तार किए गए झबराराम और सुमित कुमार, दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के नियमित संपर्क में थे.
क्या करता था आरोपी सुमित कुमार
आरोपी सुमित कुमार असम के डिब्रूगढ़ जिले में एयर फ़ोर्स स्टेशन चाबुआ में मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ के तौर पर काम कर रहा था. उसने एयर फोर्स स्टेशन तक पहुंच के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया. सुमित कुमार, एयर बेस पर तैनात लड़ाकू विमानों के बारे में जानकारी पाकिस्तान भेजता था. आरोप है कि यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ शेयर की गई थी.
राजस्थान इंटेलिजेंस और एयर फोर्स इंटेलिजेंस के अधिकारी सुमित कुमार को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए जयपुर ले आए. पूछताछ में पता चला कि कुमार ने कथित तौर पर न सिर्फ एयर फोर्स स्टेशन चाबुआ बल्कि बीकानेर स्थित एयर फोर्स स्टेशन नाल के बारे में भी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थीं. इसमें लड़ाकू विमानों और मिसाइल प्रणालियों की तैनाती की लोकेशन और अधिकारियों और कर्मियों के बारे में गोपनीय विवरण शामिल थे.
जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी सुमित कुमार ने अपने नाम पर जारी किए गए मोबाइल नंबरों का उपयोग करके पाकिस्तानी हैंडलरों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में मदद की थी. कई एजेंसियों ने आरोपी से पूछताछ की है. उसे ‘ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923’ और ‘भारतीय न्याय संहिता’ की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता बताया है. इस गिरफ्तारी से ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का बड़ा जासूसी नेटवर्क पूरे देश में रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. इस मामले में शामिल अन्य कड़ियों और हैंडलर्स की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.
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