Assam News: तिनसुकिया में संदिग्ध आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी

Assam News: असम के तिनसुकिया जिले में सोमवार को सेना के जवानों और अज्ञात उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई. एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि बारपथार इलाके में सुबह करीब बजे सेना की टीम गश्त कर रही थी, तभी यह मुठभेड़ शुरू हो गई. उन्होंने कहा, ‘‘ जब यह मुठभेड़ शुरू हुई तब सैन्य गश्ती दल नियमित ड्यूटी पर था. अभियान अब भी जारी है.’’

Assam | Encounter between Army, Assam Police & suspected militants is underway in Borpathar area on Pengeri-Digboi road, Tinsukia district. The encounter started at around 9.20 am today and is still underway, clarifies Defence PRO-Guwahati. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/rUdqC96aQA — ANI (@ANI) November 14, 2022