जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग कर 2 को मार गिराया

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग (Anantnag) में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दो आतंकियों को घेर लिया गया. बता दें जम्मू-कश्मीर पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद राज्य पुलिस और सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें दो आतंकियों ढे़र हो गए.

मुठभेड़ के बाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल लगाातार इलाके में काम कर रहे हैं. कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया, “अनंतनाग के अंदवन सागर इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं.