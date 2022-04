श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के शोपियां में गुरुवार देर रात को सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई. रात करीब 12.30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ शोपियां के हरिपोरा गांव में हुई, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया. कुछ ही देर में यह तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया.Also Read - Kashmir में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कई साजिशों का हिस्सा रहे दो आतंकियों को मार गिराया

अंतिम खबर मिलने तक मुठभेड़ जारी थी. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. मुठभेड़ के बीच सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के छिपने की जगह को पूरी तरह से घेर लिया है और आशंका है कि यहां एक से अधिक आतंकवादी छिपे हो सकते हैं. Also Read - Jammu Kashmir News: श्रीनगर में CRPF की टुकड़ी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद; एक की हालत नाजुक

J&K | Encounter breaks out between security forces and terrorists in the Haripora area of Shopian district.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/zR1dtr6mm6

