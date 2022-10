जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. पाकिस्तानी आतंकवादी इस केंद्र शासित प्रदेश में हर समय किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं. भारतीय सशत्र बलों के जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकियों को ढूंढ़-ढूंढ़कर उनके अंजाम तक पहुंचाती है. कश्मीर रेंज की पुलिस ने बताया कि शोपियां के द्राच इलाके में बुधवार तड़के से आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है.Also Read - अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में कहा- गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलेगा

द्राच सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबल इलाके की जांच कर रहे हैं. तलाशी की जा रही है कि यहां कोई अन्य आतंकवादी छिपा है या नहीं.

Jammu & Kashmir | Encounter breaks out between security forces and terrorists in the Drach area of Shopian: Kashmir Zone Police

— ANI (@ANI) October 4, 2022