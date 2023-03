Encounter in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आंतकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ शनिवार सुबह हुई है और बताया जा रहा है कि अभी जारी है. पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. कश्मीर पुलिस का कहना है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में हुई है.

J&K | An encounter broke out at the Mitrigam area of Pulwama. Police and security forces are on the job: Kashmir Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/xAE1F3Mjha — ANI (@ANI) March 18, 2023