Encounter breaks out in Srinagar: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ सुरक्षाबलों के एनकाउंटर की खबर है. इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के दमनार इलाके के आलमदार कॉलोनी में एनकाउंट के दौरान दो आतंकी मारे गए. अभी भी वहां तलाशी अभियान जारी है. अभी तक मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है.

पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे की गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली. इसी दौरान आतंकवादियों ने उनपर गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दो आतंकवादी मारे गए.

Two unidentified terrorists were killed during an encounter between security personnel and terrorists at Alamdar Colony, Danmar area of Srinagar. Search underway. Details awaited: Jammu & Kashmir Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/naE2pEo96u — ANI (@ANI) July 16, 2021

गौरतलब है कि दो दिन पहले यानी बुधवार को राज्य के पुलवामा जिले में एक अहम एनकाउंटर हुआ था. उस एनकाउंटर में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक पाकिस्तानी कमांडर और उसके दो स्थानीय सहयोगी मारे गए थे.

कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ट्वीट कर कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर एजाज ऊर्फ अबू हुरारिया और दो स्थानीय आतंकवादी मारे गए हैं. पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई.

