Jammu kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बारामूला के पट्टन इलाके के येदिपोरा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है. पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को सूचना मिली है कि कुछ आतंकी येदिपोरा इलाके में छिपे हुए हैं. पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है. ये मुठभेड़ शुक्रवार तड़के सुबह शुरू हुई. वहीं, शुक्रवार तड़के शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच एक और मुठभेड़ हो रही है. इससे पहले मंगलवार को, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ भारतीय सेना के एक ऑपरेशन में कुलगाम जिले के अवहोटू गांव में दो आतंकवादी मारे गए थे.Also Read - जम्मू-कश्मीर में एनकाउंटर, बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, SPO शहीद, अमरीन भट के हत्यारे मुठभेड़ में घिरे

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ स्थल की तलाशी में दो एके सीरीज राइफलें, ग्रेनेड और अन्य जंगी सामान बरामद किए गए. पुलिस ने मारे गए आतंकियों की पहचान कुलगाम के टाकिया निवासी मोहम्मद शफी गनी और मोहम्मद आसिफ वानी के रूप में की है. दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे. Also Read - सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर | Watch video

J&K | An encounter broke out at Yedipora, Pattan area of Baramulla. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Police

— ANI (@ANI) September 29, 2022