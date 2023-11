जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर पर Pakistan की तरफ से गोलीबारी, शोपियां में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी ढेर

पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है. पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया. जम्मू संभाग के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उलंघन किया गया है जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है. बता दें कि दो हफ्ते में ये चौथी बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उलंघन किया गया है. इससे पहले अरनिया सेक्टर में उलंघन किया गया था जिसमे दो बीएसएफ के जवान घायल हो हुए थे.

उधर, कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों की बीच मुठभेड़ जारी है. कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि शोपियां में प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़े एक आतंकवादी को मार गिराया गया. हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई.सर्च ऑपरेशन जारी है.

#WATCH | J&K: An encounter broke out between terrorists and security forces in the Kathohalan area of Shopian. One terrorist affiliated with the proscribed terror outfit TRF was neutralised. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/l3Uo80eKTH

— ANI (@ANI) November 9, 2023