Encounter In Anantnag: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग के कोकेरनाग के वैलू में यह मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर ए तैय्यबा के तीन आतंकवादी घिर गए हैं. Also Read - जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर

कश्मीर रेंज के आईजीपी ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ये आतंकी घिर गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ जारी थी. Also Read - अनंतनाग में आज भी मुठभेड़, एक दिन पहले मेजर हो गए थे शहीद

Jammu and Kashmir: An encounter started between terrorists and security forces at Vailoo, Kokernag area of Anantnag. Also Read - पुलवामा में फ‍िर IED BLAST: आर्मी के काफिले पर हमले में कई घायल, अनंतनाग में मेजर शहीद

“Three terrorists of LeT outfit are trapped in the encounter,” says IGP Kashmir to ANI

