Encounter In Jammu & Kashmir: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) के शोपोर में कल से रात से चल रहे एनकाउंटर में आज सुबह तक लश्‍कर-ए-तैयबा (LeT) के तीन आतंकवादी ढेर (3 LeT terrorists) कर दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर (Sopore encounter) इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी और आज सोमवार को सुबह तक चली. मारे गए इन तीन आतंकियों में लश्‍कर का टॉप आतंकवादी मुदासिर पंडित भी शामिल हैं, जो 3 पुलिस जवानों, दो पार्षदों और हाल में दो नागरिकों की हत्‍या में शामिल था.

आईजीपी कश्मीर विजय कुमार से एएनआई को बताया, मुठभेड़ में लश्कर के तीन आतंकवादी मारे गए. मारे गए इन आतंकियों में लश्‍कर का टॉप आतंकवादी मुदासिर पंडित भी शामिल हैं, जो 3 पुलिस जवानों, दो पार्षदों और हाल में दो नागरिकों की हत्‍या में शामिल था. जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में अभी तक तीन आतंकी मारे गए हैं. सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इसके बाद विस्‍तृत जानकारी दी जा सकेगी.