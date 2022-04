Jammu and Kashmir, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के शोपियां (Shopian) के जैनापोरा इलाके के बडीगाम में आज गुरुवार को सुरक्षाबलों (security forces) और आतंकवादियों (Terrorists) के बीच मुठभेड़ (Encounter) हो गई. इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है. इसके बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. पहले दो आतंक‍वाद‍ियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी. ताजा अपड़ेट के मुताबिक, अब तक कुल चार आतंकवादी मारे गए हैं.Also Read - कश्‍मीर में फिर टारगेट किलिंग: आतंकवादियों ने कुलगाम निवासी सतीश सिंह की गोलीमार कर हत्‍या की

#UPDATE | Two more terrorists were killed in the encounter (Total 4). Search operation going on. Further details shall follow: Police

— ANI (@ANI) April 14, 2022