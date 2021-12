Encounter in Srinagar: श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सुरक्षा बलों (security forces) ने एक मुठभेड़ में सोमवार को दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ (encounter) श्रीनगर के बाहरी इलाके में रंग्रेठ इलाके में हुई. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. श्रीनगर के बाहरी इलाके में श्रीनगर के रंगरेट इलाके में चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं.Also Read - 13 December 2001 Parliament Attack: खौफ के वो 30 मिनट, आज 20 साल बाद भी यादें ताजा हैं

Jammu and Kashmir | Two terrorists neutralised in an ongoing operation in the Rangret area of Srinagar

