Encounter in Jammu Kashmir: उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में तीन जवान और एक नागरिक घायल हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर जोन विजय कुमार के हवाले से ट्वीट किया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान मालवाह क्षेत्र है. शुरूआती गोलीबारी में, तीन सैनिकों और एक नागरिक को मामूली चोटें आईं. ऑपरेशन जारी है."

#BaramullaEncounter | Inspector General of Police (IGP) Kashmir, Vijay Kumar informed that in the ongoing encounter in Jammu and Kashmir's Baramulla, three soldiers and one civilian have received minor injuries.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/V8BEfuGaiW

— ANI (@ANI) April 21, 2022