Jammu & Kashmir, Terrorists, Shopian Encounter, Encounter, News: जम्‍मू-कश्‍मीर (jammu & Kashmir) में सुरक्षाबलों ने पिछले 72 घंटों में अलग-अलग चार एनकाउंटर में 12 आतंकियों (terrorists) को ढेर किया है. इसमें त्राल शोपियां में मारे गए हैं. जम्‍मू-कश्‍मीर के डीजीपी ने कहा है. बिजबेहरा में ऑपरेशन खत्म हो गया है. पिछले 72 घंटे में चार अलग-अलग ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मारे गए हैं. इसमें त्राल और शोपियां में मारे गए 7 आतंकवादी, हदीपुरा में मारे गए अलबद्र के 3 आतंकवादी और बिजबेहरा (Bijbehara) में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी शामिल हैं. Also Read - Encounter in j&K Update: सुरक्षाबलों ने शोपिया एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया

ताजा जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों के साथ रातभर चली दो मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए जिनमें अनंतनाग जिले में सेना के एक जवान की हत्या की घटना में शामिल आतंकी भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि शनिवार को शोपियां और अनंतनाग जिलों में शुरू हुई मुठभेड़ों में मरने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. एक आतंकवादी शनिवार देर रात मारा गया था. Also Read - Jammu & Kashmir Encounter: सुरक्षाबलों के साथ 24 घंटे चली मुठभेड़, 7 साथियों सहित मारा गया आतंकी सरगना इ्म्तियाज शाह

An operation at Bijbehara has concluded. 12 terrorists neutralised, so far, in 4 separate operations over last 72 hrs comprising 7 terrorists at Tral & Shopian, 3 terrorists of Al Badr at Haripora & now 2 more at Bijbehara who were working with LeT: Dilbagh Singh, DG, J&K Police pic.twitter.com/XLYPvXgnVR Also Read - Shopian-Tral Encounter: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों-आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, अबतक पांच आतंकी मारे गए

