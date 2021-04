jammu & Kashmir, Shopian Encounter Update, News: जम्‍मू-कश्‍मीर (jammu & Kashmir) में कल शनिवार से चल रहे एनकांउटर मेंसुरक्षाबलों ने आज रविवार को सोपियां जिले में एक एनकाउंटर (Shopian Encounter) में सुबह तक 3 आतंकी मार गिराए हैं हैं. जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने यहजानकारी दी है. वहीं, हीं अनंतनाग जिले में भी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ हुई चल रही है. Also Read - Encounter in j&K Update: सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 72 घंटे में 4 एनकांउटर में 12 आतंकियों का सफाया

शोपियां में कल चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कल एक आंतकवादी को मार गिराया था और शनिवार की रात भर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग जारी रही है, जिसमें दो आतंकियों को और मार गिराया है. इस तरह कुल मिलाकर तीन आतंकवादी मारे गए हैं. Also Read - Jammu & Kashmir Encounter: सुरक्षाबलों के साथ 24 घंटे चली मुठभेड़, 7 साथियों सहित मारा गया आतंकी सरगना इ्म्तियाज शाह

दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के हादीपुरा में आतंकवादियों की मौजदूगी की सूचना पाकर सुरक्षाबलों ने शनिवार घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया जिस दौरान आतंकवादी उन पर गोलियां चलाने लगे. इस पर सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और कल ही फायरिंग के दौरान दौरान एक आंतकवादी को मार गिराया था. इसके बाद रातभर जवाबीकार्रवाई में सुरक्षाबलों ने दो और आंतकवादियों को मार गिराया है. अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों की शिनाख्‍त की कोशिश जारी है और उसके संगठन के नाम का भी पता लगाया जा रहा है.

Jammu & Kashmir: Search operation underway after the encounter broke out in Hadipora of Shopian last night. Three terrorists affiliated with terror outfit Al-Badre were killed by the security forces.

