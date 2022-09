Encounter in J&K: जम्मू-कश्मीर में आर्मी और राज्य की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आज रविवार को दो आतंकवादियों को मार गिराया है और 2 एके-47 रायफल, 2 पिस्टल समेत 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं. जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने एक कुपवाड़ा जिले की पुलिस के साथ एल जॉइंट ऑपरेशन के तहत कुपवाड़ा के माछिल इलाके में एलओसी से लगे टेकरी नार के पास इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है.Also Read - जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने बिहार के दो मजदूरों को पुलवामा में मारी गोली

Army and Kupwara Police neutralised two terrorists near LoC Tekri Nar in Machil area of Kupwara. Identification of the killed terrorists being ascertained. 2 AK 47 rifles, 2 pistols & 4 hand grenades recovered. Further details shall follow: J&K Police

— ANI (@ANI) September 25, 2022