जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में आज सुरक्षाबलों को लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी (dreaded terrorist) का सफाया करने में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कुख्यात आतंकवादी सलीम पारे (Top LeT commander Salim Parray) को एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया है.

पुलिस ने बताया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कुख्यात वांछित आतंकवादी सलीम पारे सोमवार को मारा गया है.

The second terrorist neutralized in the Srinagar encounter was identified as Hafiz alias Hamza of Pakistan. He was involved in the killing of 2 policemen in Bandipora & after this terror incident, he shifted to the Harwan area of Srinagar: IGP Kashmir pic.twitter.com/PK44cU9KTJ

