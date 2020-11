Encounter In Pulwama: जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों के साथ रातभर चली मुठभेड़ में एक आतकंवादी मारा गया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने जिले में लालपोरा इलाके में घेराव करके तलाश अभियान चलाया. Also Read - Encounter in Pulwama: पुलवामा में एनकाउंटर में सेना का जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

Jammu and Kashmir: One unidentified terrorist neutralised in the ongoing encounter in Pampore, says Kashmir Zone Police

(visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/soCEHdTjNi

