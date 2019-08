श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे के मालमापानपोरा में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया. तलाश अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं.

#UPDATE Jammu & Kashmir: One terrorist killed in exchange of fire between terrorists and security forces in Malmapanpora area of Sopore. https://t.co/8lAvG4LDcN

— ANI (@ANI) August 3, 2019