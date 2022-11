यूपी में बिहार के बदमाशों का एनकाउंटर, वाराणसी के सब-इंस्पेक्टर को गोलीमार कर सर्विस रिवाल्वर लूटने वाले दो क्रिमिनल ढेर

Encounter, UP, Varanasi,Bihar,UP Police: यूपी पुलिस ने बीते दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया के अंतर्गत एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस रिवाल्वर लूटने वाले बिहार के खूंखार बदमाशों को एक एनकाउंटर में मार गिराया है. वाराणसी पुलिस की इस सफलता पर यूपी के डीजीपी ने बधाई देते हुए पुलिस टीमों को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है.

जानकारी के मुताबिक, सब इंस्पेक्टर अजय यादव को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उसका सर्विस पिस्तौल लूट ली थी. इसके बाद यूपी पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पाताललोक चलाया गया और आज रविवार को घेरकर उन्हें मार गिराया है.