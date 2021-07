Kulgam Encounter News Updates: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के कुलगाम जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (Encounter) शुरू हो गई. कश्‍मीर में दो दिनों के भीतर यह तीसरा एनकांउटर है. मुठभेड़ अब भी जारी है. घटना संबंधी विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही हैइससे पहले कल दक्षिण कश्मीर में बृहस्पतिवार को हुई दो मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए थे.Also Read - जम्मू-कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर; 2 जवान भी शहीद

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बृहस्पतिवार रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया. आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया. Also Read - J&K: एनकाउंटर में सुरक्षाबलों के मिली कामयाबी, 4 आतंकी हुए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया और मुठभेड़ अब भी जारी है. घटना संबंधी विस्तृत जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है. कुलगाम जिले में पिछले दो दिन में यह दूसरी और दक्षिण कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है. दक्षिण कश्मीर में बृहस्पतिवार को हुई दो मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए थे. Also Read - अफगान हवाई हमले में 77 तालिबानी आतंकवादी मारे गए, कुछ दिन पहले भी हुई थी 35 आतंकियों की मौत

Encounter underway between security forces and terrorists in Redwani area of Kulgam. Details awaited.

