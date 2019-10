नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया. अदालत ने ईडी से कहा है कि प्रत्येक 48 घंटे में उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए और उन्हें 24 अक्टूबर को अदालत के समक्ष उपस्थित किया जाए.

Court has allowed the application of Congress leader P Chidambram, seeking western toilet, home cooked food and medicine. Application for separate cell has also been allowed by the court during the period of the custody by Enforcement Directorate. https://t.co/2aZwPqH3wx

— ANI (@ANI) October 17, 2019