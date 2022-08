दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में (Delhi Excise Policy) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Enforcement Directorate) का मुकदमा दर्ज करने की बात से प्रवर्तन निदेशालय मुकर गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के शीर्ष अधिकारी ने अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने से इनकार किया है. न्यूज एजेंसी ANI ने पहले आधिकारियों के हवाले से सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किये जाने की खबर दी थी. हालांकि बाद में जांच एजेंसी ने इससे इनकार कर दिया.Also Read - मनीष सिसोदिया की कम नहीं हो रहीं मुश्किलें, अब इस मामले में असम की अदालत ने जारी किया समन

UPDATE: Enforcement Directorate top official now denies ED case against Manish Sisodia. The earlier report was flashed after Additional Director Enforcement Directorate Sonia Narang confirmed to ANI on record about opening up of money laundering case against Manish Sisodia.

