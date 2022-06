प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से अब शुक्रवार की जगह सोमवार को पूछताछ केरगी. राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) ने जांच एजेंसी से शुक्रवार की जगह सोमवार को पूछताछ करने की गुजारिश की थी. मालूम हो कि राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार (National Herald Case) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में पूछताछ चल रही है. बता दें कि राहुल गांधी से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगभग 30 घंटे तक की पूछताछ की जा चुकी है.Also Read - महाराष्ट्र: ईडी की विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के मंत्री भी पुलिस हिरासत में

Enforcement Directorate today issued fresh summons to Congress leader Rahul Gandhi to join the investigation in the National Herald case on June 20, granting his request to the agency considering the illness of his mother and interim Congress president Sonia Gandhi: ED sources

