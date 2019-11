नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पुरी के खिलाफ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से संबंधित धनशोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया और मामले पर सुनवाई भोजनावकाश के बाद होगी.

इस मामले में यह छठा पूरक आरोप-पत्र है, जबकि रतुल पुरी के खिलाफ पहला आरोप-पत्र है. पुरी के अलावा एक और आरोपी का नाम आरोप-पत्र में है. रतुल पुरी को उनकी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Court takes cognizance of the supplementary charge-sheet filed by Enforcement Directorate (ED) in Agusta Westland money laundering case; issues production warrant for businessman Ratul Puri & summon against another accused Jaspreet Ahuja. https://t.co/ONcXAStJbO

— ANI (@ANI) November 2, 2019