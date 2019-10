मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के कार्यालयों और इसके प्रमोटरों के आवासों सहित करीब आठ स्थानों पर छापे मारे. यह छापेमारी अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के करीबी रहे इकबाल मिर्ची से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है.

Sources: Enforcement Directorate (ED) is conducting raids at 14 locations of DHFL and its promoters in connection with loan sanctioned to Sunblink Real Estate, which has alleged links with underworld don Iqbal Mirchi. pic.twitter.com/7AeTrcQE0g

— ANI (@ANI) October 19, 2019