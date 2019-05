नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की दिल्ली की एक अदालत में दायर उस अर्जी का बुधवार को विरोध किया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है.

Delhi’s Rouse Avenue Court reserves order on Robert Vadra’s application seeking permission to travel abroad on June 3. He had sought permission to go abroad on medical grounds. (File pic) pic.twitter.com/8PHwFW1YF2

— ANI (@ANI) May 29, 2019