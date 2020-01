नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति मामले में सीमा शुल्क विभाग के एक उपायुक्त रैंक के अधिकारी की 3.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

Directorate of Enforcement has attached assets totaling to Rs 3.56 Crores of Shashikant, Deputy Commissioner of Customs under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in a case of acquisition of disproportionate asset. pic.twitter.com/wzK4PL0JEY

— ANI (@ANI) January 16, 2020