Assembly Elections 2019: भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. बिना मतदान किए एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है. मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. अभी दो राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों में उपचुनाव हो रहें हैं. इन चुनावों में लोग मतदान करने के लिए घर से निकल रहें हैं. चुनाव के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम पति-पत्नी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे. वहीं कई जगहों पर 100 साल के बुजुर्ग मतदाता मतदान करते देखे गए.

#WATCH Mumbai: Specially-abled husband & wife leave after casting their vote at a polling booth in Juhu. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/0pzMP0kZ7V

— ANI (@ANI) October 21, 2019