UPI से कब निकाल पाएंगे PF का पैसा? जानिए इसको लेकर सरकार कर रही है प्लान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 8 करोड़ लोगों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है. अब PF निकालने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है. अब PF निकालने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. EPFO अप्रैल 2026 में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है. इस ऐप के जरिए कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (EPF) की राशि सीधे UPI के माध्यम से अपने बैंक खाते में निकाल सकेंगे. इसका मतलब यह है कि PF निकालने की जो पुरानी परेशानियां होती थीं, वे अब काफी हद तक खत्म हो जाएंगी.

कैसे काम करेगा नया मोबाइल ऐप

श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नए नियम लागू होने पर EPF का एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि बाकी की राशि तुरंत निकासी के लिए उपलब्ध होगी. सदस्य इसे अपने लिंक्ड UPI के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे. इस प्रक्रिया से पैसे निकालना तेज और सुरक्षित हो जाएगा. ऐप में PF बैलेंस, पासबुक डिटेल्स और कितनी राशि निकाली जा सकती है, यह सभी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी.

PF निकासी अब होगी आसान और तेज

अभी तक EPF सदस्य अपने खाते से पैसा निकालने के लिए UAN पोर्टल या UMANG ऐप पर क्लेम फाइल करते थे. इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं. हालांकि ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत कुछ मामलों में तीन दिन में क्लेम निपट जाता है, लेकिन फिर भी आवेदन करना जरूरी होता है. नए मोबाइल ऐप के लॉन्च के बाद यह पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी. सदस्य चुटकी में PF राशि निकाल सकेंगे और लिंक्ड UPI पिन के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा कर सकेंगे.

ट्रायल और तैयारी पूरी हो चुकी है

EPFO फिलहाल इस नए UPI आधारित सिस्टम का ट्रायल 100 डमी अकाउंट्स पर कर रहा है. इसका मकसद लॉन्च से पहले किसी भी तकनीकी समस्या को दूर करना है. ट्रायल सफल होने के बाद अप्रैल में इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा. श्रम मंत्रालय इस ऐप को लेकर प्रचार अभियान भी चलाएगा ताकि सभी सदस्य इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें. इससे EPFO के भारी वर्कलोड में भी कमी आएगी, क्योंकि हर साल करीब 5 करोड़ क्लेम केवल EPF निकासी से जुड़े होते हैं.

UPI आधारित सिस्टम से बैंकिंग जैसी सुविधा

EPFO के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए वह सीधे बैंक खाते से पैसा नहीं निकाल सकता. इसी कारण नए ऐप में राशि UPI के माध्यम से सदस्यों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि EPFO की सेवाएं बैंकिंग सेवाओं के बराबर हो जाएं. नया मोबाइल ऐप न केवल PF निकासी को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल और सुरक्षित तरीके से पैसे तक पहुंच सुनिश्चित करेगा.

