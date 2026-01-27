By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ATM से जल्द निकाल पाएंगे PF का पैसा, लिमिट से लेकर प्रोसेस तक... चेक करें सारी डिटेल
किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है. जिसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का मिनिमम 12% जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है. इस अकाउंट को EPFO मैनेज करती है.
सैलरीड क्लास के लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड यानी PF बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. इमरजेंसी के वक्त PF का पैसा आपके काम आता है. अभी ऑनलाइन मोड से PF का पैसा निकालने में 7 से 10 दिन लगते हैं, ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है.ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बहुत जल्द अपने सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे ATM और UPI पेमेंट ऐप से निकालने की सुविधा देने जा रही है. इसके तहत EPFO का नया मोबाइल ऐप EPFO 3.0 लाया जा रहा है. इसके बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ATM कार्ड जारी करेगा. इससे सब्सक्राइबर्स अपने PF का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे.
PF में कितना होता है एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन?
जब कोई कर्मचारी EPF यानी एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड का सदस्य बनता है, तो वह EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है. EPF में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33% EPS में डिपॉजिट होता है. अगर आप पेंशन की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है.
EPFO 3.0 से क्या होंगे फायदे?
PM इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने EPFO में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. इस बदलाव से देश के 8 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयीज को फायदा होगा. EPFO 3.0 न सिर्फ PF के पैसे निकालने के प्रोसेस को आसान बनाएगा, बल्कि प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा. कर्मचारी UAN को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर ATM से पैसे निकाल सकेंगे.
ATM और UPI के जरिए कबसे निकाल सकेंगे PF का पैसा?
EPFO अप्रैल 2026 तक ATM और UPI बेस्ड PF विड्रॉल सर्विस शुरू कर सकता है. इस बदलाव के लिए EPFO अपने डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर रहा है. ताकि, तय लिमिट तक पैसा निकालने के लिए किसी दूसरे अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत न हो.
ATM से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
- नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल ATM कार्ड जारी करेगा. ये कार्ड PF अकाउंट से लिंक होगा.
- इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे.
- PF का पैसा निकालने के लिए आपको EPFO से अप्रूप्ड ATM पर ही विजिट करना होगा. अप्रूप्ड ATM की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी.
- ATM पर आपको अपने EPFO यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े कार्ड का इस्तेमाल करना होगा.
- ATM मशीन पर आपको अपना पिन डालकर विड्रॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद उस रकम को चुनना होगा, जो आप निकालना चाहते हैं.
- प्रॉसेस करते ही आप ATM से अपनी जरूरत के हिसाब से PF का पैसा निकाल सकेंगे.
UPI पेमेंट ऐप से कैसे निकालेंगे PF का पैसा
UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा. इसके बाद EPF मेंबर GPay, PhonePe और Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने PF अकाउंट से तुरंत पैसा निकाल पाएंगे.
PF का पैसा निकालने की क्या कोई लिमिट होगी?
EPFO 3.0 के आने के बाद ATM से विड्रॉल की लिमिट कुल जमा राशि के 50% तक सीमित हो सकती है. यानी कर्मचारी एक बार में अपना पूरा PF का पैसा नहीं निकाल सकते हैं. वहीं, UPI से पैसे निकालने की लिमिट कुछ और कम हो सकती है. इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है.
किन कामों के लिए निकाल सकेंगे PF का पैसा?
मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर कुछ राशि निकाल सकते हैं. बेरोजगारी के अगले दो दिन में 75% फंड निकाल सकते हैं. PF अकाउंट से पूरी राशि तब निकाल सकते हैं, जब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है. अगर आप 7 साल तक नौकरी कर चुके हैं, तो अपने PF अकाउंट में जमा अपनी हिस्सेदारी का 50% निकाल सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है.
ATM से PF का पैसा निकाला तो क्या कोई टैक्स लगेगा?
अगर किसी एम्प्लॉयी की 5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और वो PF निकालता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती. ये 5 साल की अवधि को एक ही कंपनी में पूरा करना जरूरी नहीं है. एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी ये टेन्योर हो सकता है.
