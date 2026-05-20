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Essel Group 100 Years Awards Achievements Social Work Success Story

Esselgroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...

Essel Group ने 100 सालों की यात्रा में बिजनेस के साथ समाज सेवा में भी खास पहचान बनाई. अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों, मीडिया उपलब्धियों और शिक्षा-सशक्तिकरण जैसे सामाजिक कार्यों के जरिए समूह ने भारत ही नहीं, दुनिया में भी अपनी मजबूत छवि बनाई.

Essel Group 100 Years: Essel Group की 100 सालों की यात्रा सिर्फ कारोबार की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण है. साल 1926 में शुरू हुए इस समूह ने समय-समय पर कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर कठिन दौर से और मजबूत होकर बाहर निकला. आज Essel Group भारतीय बिजनेस जगत में एक ऐसी पहचान बन चुका है, जिसकी उपलब्धियों को देश और दुनिया दोनों ने सराहा है.

इस सफलता के पीछे तीन मूल मंत्र रहे- डरना नहीं, अपने संकल्प से पीछे नहीं हटना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना. ये विचार समूह के संस्थापक परिवार से जुड़े रहे और आगे चलकर पूरे Essel परिवार की कार्यशैली का हिस्सा बन गए. यही वजह रही कि Essel Group ने मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और एंटरटेनमेंट जैसे कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कीं.

समूह की उपलब्धियों को समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला. Essel Propack की नॉर्थ अमेरिका यूनिट ने ‘Tube of the Year Awards 2013’ में तीन स्थान हासिल कर वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमता साबित की. वहीं Essel Group और ZEE के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 2011 में न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित International Emmy Directorate Award से सम्मानित किया गया.

इसके बाद 2014 में उन्हें International Writers Award भी मिला. साल 2016 में Canada India Foundation की तरफ से दिया जाने वाला ‘Chanchlani Global Indian Award’ भी डॉ. सुभाष चंद्रा को प्रदान किया गया. इससे पहले ये सम्मान रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसी दिग्गज हस्तियों को मिल चुका था.

मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी Essel Group लगातार चर्चा में रहा. Zee ब्रांड को Interbrand की 2015 की ’30 Best Indian Brands’ सूची में जगह मिली और ये उस सूची में शामिल होने वाला इकलौता मीडिया ब्रांड बना। Dish TV को 2014 की Brand Trust Report में ‘Most Trusted Brand’ चुना गया. वहीं, EsselWorld ने देश के प्रमुख एम्यूजमेंट पार्क अवॉर्ड्स में कई सम्मान हासिल किए.

शिक्षा क्षेत्र में ZICA यानी Zee Institute of Creative Art ने एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते शिक्षा संस्थानों में जगह बनाई. इसे ग्राफिक और एनीमेशन डिजाइन ट्रेनिंग के लिए विशेष सम्मान मिला. हालांकि, Essel Group की पहचान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही. समूह ने सामाजिक कार्यों और मानवीय पहल में भी सक्रिय योगदान दिया. Ekal Movement के जरिए देश के हजारों गांवों में शिक्षा और जागरूकता पहुंचाने का काम किया गया. वहीं, Global Vipassana Foundation लोगों को मानसिक शांति और तनाव से राहत देने की दिशा में काम कर रही है.

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इसके अलावा Taleem Research Foundation शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराती है, जबकि DSE Foundation समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है. 100 वर्षों का ये सफर दिखाता है कि Essel Group ने सिर्फ उद्योग नहीं खड़े किए, बल्कि समाज और देश के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई. यही वजह है कि आज Essel Group को सिर्फ एक बिजनेस समूह नहीं, बल्कि प्रेरणा और बदलाव की मिसाल माना जाता है.