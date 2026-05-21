By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बुलंदी की दास्तान: यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर-1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड
Essel Group ने 100 साल के सफर में मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में नए रिकॉर्ड बनाए. Zee TV, Zee News, Dish TV और Kidzee जैसे बड़े ब्रांड्स के जरिए समूह ने भारत के बिजनेस जगत में अलग पहचान बनाई.
Essel Group 100 Years: भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कारोबार नहीं किया, बल्कि पूरे उद्योग की दिशा बदल दी. Essel Group भी उन्हीं चुनिंदा समूहों में शामिल है. साल 1926 में हरियाणा से शुरू हुआ ये सफर आज 100 साल पूरे कर चुका है और इस दौरान समूह ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने भारतीय बाजार में नए ट्रेंड सेट किए.
Essel Group की नींव जगन्नाथ गोयनका ने रखी थी. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन दूरदृष्टि और लगातार मेहनत ने इस समूह को देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाई. हिसार से दिल्ली तक का सफर तय करते हुए Essel Group ने मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति बनाई.
सबसे बड़ी पहचान मीडिया इंडस्ट्री में आई
समूह की सबसे बड़ी पहचान मीडिया इंडस्ट्री में आई. साल 1992 में Zee TV लॉन्च हुआ, जो भारत का पहला निजी हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल माना गया. उस दौर में सरकारी चैनलों का दबदबा था, लेकिन Zee TV ने भारतीय दर्शकों को एक नया विकल्प दिया. इसके बाद 1995 में Zee News की शुरुआत हुई, जिसने देश का पहला 24 घंटे चलने वाला प्राइवेट न्यूज चैनल बनकर इतिहास रच दिया.
Essel Group ने सिर्फ टेलीविजन तक खुद को सीमित नहीं रखा. साल 2004 में Dish TV लॉन्च कर कंपनी ने भारत में DTH सर्विस का नया दौर शुरू किया. ये देश की पहली और सबसे बड़ी DTH कंपनियों में शामिल रही. इसके अलावा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सेक्टर में भी समूह ने मजबूत पकड़ बनाई.
एंटरटेनमेंट और फैमिली रिक्रिएशन के क्षेत्र में भी Essel Group ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. भारत का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क और एशिया के सबसे बड़े थीम वॉटर पार्क की स्थापना इसी समूह ने की. इससे भारतीय मनोरंजन उद्योग को नया आयाम मिला और फैमिली एंटरटेनमेंट का कल्चर तेजी से बढ़ा.
शिक्षा क्षेत्र में Kidzee की शुरुआत
शिक्षा क्षेत्र में Kidzee की शुरुआत भी Essel Group की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है. साल 2003 में शुरू हुआ Kidzee आज भारत के सबसे बड़े प्री-स्कूल नेटवर्क में शामिल है. इसने शुरुआती शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित मॉडल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई.
औद्योगिक क्षेत्र में भी समूह ने कई नए रिकॉर्ड बनाए. भारत में प्रोसेस्ड अनाज सप्लाई से लेकर HDPE निर्माण और कीमती धातुओं की रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में Essel Group अग्रणी रहा. शिरपुर रिफाइनरी को भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी माना जाता है.
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कंपनी ने मजबूत पहचान बनाई और देश की शीर्ष कंपनियों में जगह हासिल की. Essel Group का सफर इस बात का उदाहरण है कि दूरदृष्टि, जोखिम लेने की क्षमता और लगातार नवाचार किसी भी संस्था को लंबे समय तक सफल बनाए रख सकते हैं. 100 साल पूरे होने के मौके पर Essel Group सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं, बल्कि भारत के बदलते कारोबारी इतिहास का अहम हिस्सा बन चुका है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें