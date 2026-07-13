'उनका जीवन उत्सव की तरह मनाने की इच्छा...' पिता के निधन पर Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया भावुक पोस्ट

नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार 15 जुलाई की सुबह 11 बजे हरियाणा के हिसार में होगा. उनका पार्थिव शरीर अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगा.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 13, 2026, 3:58 PM IST
'उनका जीवन उत्सव की तरह मनाने की इच्छा...' पिता के निधन पर Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया भावुक पोस्ट
नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान A रोड, वसंत सागर, मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. (Zee Media)

Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनका अंतिम संस्कार बुधवार (15 जुलाई 2026) की सुबह 11 बजे गोयनका उद्यान अग्रोहा (हिसार, हरियाणा) में होगा. नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक थे. वो कारोबार से दूर रहे, लेकिन सामाजिक कामों और गोसेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे. उनके निधन पर मीडिया और राजनीतिक जगह में शोक की लहर है. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी हैं.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने X प्लेटफॉर्म पर अपने पिता के निधन की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “उनका जीवन उत्सव की तरह मनाने की इच्छा, परिवार में सभी लोग दुखी हैं, आज सुबह हमने प्यारे पिता को खो दिया, उनका पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा.”

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हरियाणा के CM नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “पूर्व राज्यसभा सांसद व एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिताजी, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन का दुखद समाचार मिला. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. साथ ही शोक संतप्त परिवार वह शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का संबल प्रदान करें.”

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, “एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा के पूजनीय पिता नंद किशोर गोयनका के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें. शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल दें.”

यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लिखा, “एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता नंद किशोर गोयनका के निधन की दुखद सूचना मिली. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें. शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति दें. ओम शांति!”

NCP-SP सांसद सुप्रिया सुले ने लिखा, “एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्र के पिता नंद किशोर गोयनका के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में डॉ. सुभाष चंद्रा और गोयनका परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.”

महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष रवींद्र दत्तात्रेय चव्हाण ने लिखा, “यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि भारतीय मीडिया जगत के अग्रणी उद्यमी और एस्सेल समूह के अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र के पिता जी का निधन हो गया है. सुभाष जी के पिता नंद किशोर गोयनका एक वरिष्ठ स्वयंसेवक थे, जिनका पालन-पोषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में हुआ था. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और गौ संरक्षण को समर्पित कर दिया था. इसके अतिरिक्त, उन्होंने वैश्य समुदाय में एकता की भावना को बढ़ावा देने में अमूल्य योगदान दिया. नंदकिशोर की आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त हो. भाजपा महाराष्ट्र परिवार एस्सेल औद्योगिक समूह और गोयनका परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से एकजुट है.”

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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