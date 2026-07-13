Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर राजनीति जगत में शोक की लहर, जानिये किसने क्या कहा...

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को मुंबई में निधन हो गया. वह 96 साल के थे. नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में बुधवार, 15 जुलाई को होगा. नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक थे. वह कारोबार से दूर रहे, लेकिन सामाजिक कामों और गोसेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे. उनके निधन पर मीडिया और राजनीतिक जगह में शोक की लहर है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया है.
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा इनके पिताश्री श्री नन्द किशोर जी गोयनका इनके निधन का समाचार बेहद दुखद है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे शुरुवात से जुड़े रहे।
प्रखर स्वयंसेवक के नाते गोसेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। कारोबार से दूर रहकर अपना सामाजिक दायित्व निभाने का काम… pic.twitter.com/aJ24PcbGcP
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 13, 2026
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद्र किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है. वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और गौसेवा के लिए समर्पित रहे हैं. उन्होंने बहुत सारे सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है. अग्रसेन समाज में भी उनका योगदान बड़ा है. एक बहुत बड़े समाजसेवी और राष्ट्रभक्त का निधन बहुत दुख की बात है. मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.
पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन… pic.twitter.com/f6Y07FDqD6
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) July 13, 2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर लिखा, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद व एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिताजी, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन का दुखद समाचार मिला. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. साथ ही शोक संतप्त परिवार वह शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का संबल प्रदान करें.’
पूर्व सांसद व Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें।
ॐ शांति pic.twitter.com/G1Fu5JfkM2
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 13, 2026
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी द्र किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल समय में दुखी परिवार को हिम्मत दे.ओम शांति!
समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार दु:खद है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति दें।
भावभीनी श्रद्धांजलि!@subhashchandra pic.twitter.com/phmz4Ljij3
— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) July 13, 2026
हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया, ‘समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार दु:खद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति दें. भावभीनी श्रद्धांजलि!
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