Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर राजनीति जगत में शोक की लहर, जानिये किसने क्या कहा...

अंतिम दर्शन के लिए नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर में रखा गया है. उनका अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में 15 जुलाई को होगा.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 13, 2026, 4:32 PM IST
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नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में बुधवार, 15 जुलाई को होगा.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को मुंबई में निधन हो गया. वह 96 साल के थे. नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में बुधवार, 15 जुलाई को होगा. नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक थे. वह कारोबार से दूर रहे, लेकिन सामाजिक कामों और गोसेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे. उनके निधन पर मीडिया और राजनीतिक जगह में शोक की लहर है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया है.

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महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद्र किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है. वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और गौसेवा के लिए समर्पित रहे हैं. उन्होंने बहुत सारे सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है. अग्रसेन समाज में भी उनका योगदान बड़ा है. एक बहुत बड़े समाजसेवी और राष्ट्रभक्त का निधन बहुत दुख की बात है. मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर लिखा, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद व एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिताजी, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन का दुखद समाचार मिला. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. साथ ही शोक संतप्त परिवार वह शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का संबल प्रदान करें.’

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी द्र किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिता, समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर बहुत दुखद है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल समय में दुखी परिवार को हिम्मत दे.ओम शांति!

हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया, ‘समाजसेवी नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार दु:खद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति दें. भावभीनी श्रद्धांजलि!

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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