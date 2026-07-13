Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नंद किशोर गोयनका ने 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनका पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर में रखा गया है. 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 13, 2026, 2:47 PM IST
नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को गोयनका उद्यान में होगा.
नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को गोयनका उद्यान में होगा.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन हो गया है. उन्होंने 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. अंतिम दर्शन के लिए नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव में ए रोड स्थित वसंत सागर में रखा गया है. उनका अंतिम संस्कार बुधवार (जुलाई, 15, 2026) सुबह गोयनका उद्यान, अग्रोहा में होगा.

चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा, ‘एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें. भावभीनी श्रद्धांजलि.

और पढ़ें: Essel Group ने सफलता की बुलंदियों को कैसे छुआ? डॉ. सुभाष चंद्रा ने संघर्ष के दिनों का भी सुनाया किस्सा- दी यह बड़ी सीख

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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