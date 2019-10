नई दिल्‍ली: भारत आए यूरोपीय यूनियन (EU) के सांसदों का 27 सदस्‍सीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह दिल्‍ली से कश्‍मीर की यात्रा के लिए रवाना हो गया. प्रतिनिधि के ये सांसद सुबह एक बस से दिल्‍ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से विमान के जरिए श्रीनगर के लिए रवाना हो गए. बता दें अगस्त में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की यह पहली यात्रा है. यह यात्रा कश्मीर की स्थिति पर यूरोपीय संसद में हुई बहस के कुछ हफ्ते बाद हो रही है, जिसमें वहां की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी.

अधिकारियों का मानना है कि इस दौरे से सांसदों को पाकिस्तान के झूठे विमर्श का शिकार होने के बदले खुद से चीजों को देखने का अवसर मिलेगा. घाटी की स्थिति के बारे में पाकिस्तानी दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार की यह एक बड़ी कूटनीतिक पहल है, जिसके तहत उन्हें विकास और शासन को लेकर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी.

Nathan Gill, Member of European Parliament from Wales: It is a good opportunity for us to go into Kashmir as a foreign delegation and to be able to see firsthand for ourselves what is happening on the ground. https://t.co/xY2ekDqfo0 pic.twitter.com/ItoaSrD7kU

— ANI (@ANI) October 29, 2019