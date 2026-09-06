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दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले ही डिलिट हो गए थे 11 लाख वोटरों के नाम, अब कहां पहुंचा ये आंकड़ा?

Delhi SIR: दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के पहले चरण में राजधानी की वोटर लिस्ट से लगभग 48 लाख नाम हटा दिए गए, जो 20 जून तक के 1.45 करोड़ वोटरों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 6, 2026, 8:36 AM IST
दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले ही डिलिट हो गए थे 11 लाख वोटरों के नाम, अब कहां पहुंचा ये आंकड़ा?
16 महीने की अवधि के दौरान आदर्श नगर में सबसे ज़्यादा (प्रतिशत में) नाम हटाए गए. (photo credit, IANS)

Delhi SIR: दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 47 लाख नाम नहीं हैं. हालांकि लोग 30 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. वेरिफिकेशन होने के बाद उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा. एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग के डेटा से पता चलता है, 30 जून को एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही, जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच लगभग 11 लाख नाम हटा दिए गए थे.

हटाए गए 11 लाख नामों में से लगभग 3 लाख नाम मई 2026-जून 2026 के बीच प्री-SIR मैपिंग फ़ेज़ के दौरान हटाए गए थे.

और पढ़ें: महाराष्ट्र SIR का बड़ा झटका! 2 करोड़ से ज्यादा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, 'वोट चोरी' के आरोपों पर फिर गरमाई सियासत

16 महीने में कितने कम हुए वोटर?

बता दें कि जनवरी, 2025 में फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले लिस्ट फ़्रीज़ की गई थी और वहीं इसके बाद जून 2026 में SIR से पहले लिस्ट फ़्रीज़ की गई थी. इस बीच ये ही 11 लाख नाम हटे हैं. यह 2025 में दिल्ली के वोटरों का लगभग 7.07% और अभी का 11.32% हिस्सा है. इससे दिल्ली की वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या जनवरी 2025 में 1.56 करोड़ से घटकर जून 2026 तक 1.45 करोड़ हो गई.

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के कई लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि इस 16 महीने की अवधि में उनके नाम हटा दिए गए थे.

नाम कटने का असर क्या हुआ?

SIR के लिए आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म कभी जेनरेट नहीं हुए. ये लोग न ही वे कभी अपने बूथ-लेवल अधिकारियों (BLO) तक पहुंचे, और उन्हें खुद को रजिस्टर करने का मौका कभी नहीं मिला. ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार में सभी को SIR फ़ॉर्म मिला, सिवाय उनके. जबकि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में वोट दिया था.

क्या बचा विकल्प?

नाम कटने के बाद कई लोगों ने फ़ॉर्म 6 का इस्तेमाल करके नए सिरे से रजिस्टर किया है. असल में, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. अगर लिस्ट को फ़्रीज़ नहीं किया गया है, तो फ़ॉर्म 6 का इस्तेमाल करके नाम जोड़े जा सकते हैं और फ़ॉर्म 7 से हटाए जा सकते हैं.

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफ़िस के अधिकारियों का कहना है कि 11 लाख नाम हटाए जाने की वजह हर तिमाही में होने वाला वोटर लिस्ट का रिविज़न और BLO की गलतियां हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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