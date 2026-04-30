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बंगाल में EVM विवाद के बीच भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं CM ममता, TMC ने लगाए गड़बड़ी के आरोप, EC ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल में EVM सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. चुनाव आयोग (EC) ने साफ कहा कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सील और सुरक्षित हैं. अब CM ममता बनर्जी खुद स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची हैं.
पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले ईवीएम (EVM ) सुरक्षा को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की तरफ से लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग (EC) ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि सभी स्ट्रॉन्गरूम पूरी तरह सुरक्षित और सील हैं. इसी बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी EVM से जुड़े विवाद के बीच स्ट्रॉन्ग रूम स्थल पर पहुंचीं. इससे ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रूप लेता नजर आया.
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