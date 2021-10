They don’t have an advisor but think they’re ‘tees maar khan’: कांग्रेस (Congress) के कद्दावर नेता रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह (Natwar Singh) ने एएनआई न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नहीं हरा सकती. उन्होंने पार्टी नेतृत्व का नाम लिए बना कहा कि यदि ये नेता प्रचार करने जाएंगे तो कोई उन्हें सुनेगा ही नहीं. उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस नेतृत्व अभी उठकर सामने आता और पार्टी में चल रही बगावत को दबाने के लिए काम करता तो कुछ हो सकता था.Also Read - UP: अखिलेश ने BJP Govt पर किया हमला, बोले- हमें फिर से रथ यात्रा का अवसर, यह सपा की विजय यात्रा

नटवर सिंह ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा सकती है. उन्होंने अभी बगावत को दबाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया. उन्होंने गलत फैसले लिए हैं. उनके पास एक ढंग का एडवाइजर तक नहीं हैं और वे खुद को तीस मार खान समझते हैं.

#WATCH | Ex-EAM Natwar Singh speaks on Congress' poll prospects ahead of polls in five states. He says, "I don't think so (on if party can defeat BJP). Had they taken a stand now…but…their judgement is bad. They don't have an advisor but think they're 'tees maar khan'. (30.9) pic.twitter.com/GjVbG91qvz

— ANI (@ANI) October 1, 2021