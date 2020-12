EX JNU Student Leader Shehla Rashid Attacks Her Father: JUN की छात्र नेता और कार्यकर्ता शहला राशिद ने पिता अब्दुल राशिद शोरा के आरोपों का जवाब दिया है. उन्होंने अपने पिता को एक दुष्ट शख्स बताया है. उन्होंने कहा है कि उनका पिता एक ऐसा शख्स है जो अपनी पत्नी को मारता-पीटता है. राशिद ने अपनी बेटी और पत्नी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है. Also Read - #Shehla Rashid पर उनके पिता का गंभीर आरोप, DGP को खत लिखकर बताया- मेरी बेटी देशद्रोही..

शहला ने अपने पिता के बयान को 'आधारहीन और बकवास बताया', शहला ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में परिवार द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के बाद एक अदालत ने 17 नवंबर को श्रीनगर आवास में उनके पिता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

शहला ने इसको लेकर एक लंबा ट्वीट पोस्ट किया है. इसमें कहा गया है कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे जैविक पिता ने मेरे खिलाफ, मेरी मां और मेरी बहन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. मैं आपको बताना चाहती हूं कि वह अपनी पत्नी को पीटने वाला, गाली देने वाला व्यक्ति है.

उधर एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक को संबोधित तीन पन्ने का एक पत्र जारी करते हुए शहला के पिता शोरा ने दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी शहला, उनके सुरक्षा गार्ड, बहन और उनकी मां से जान का खतरा है.

शोरा ने दावा किया, ‘‘उसने (शहला) कश्मीर में राजनीति में शामिल होने के लिए पूर्व विधायक इंजीनियर राशिद और कारोबारी जहूर वताली से तीन करोड़ रुपये लिए थे.’’ आतंकवाद के वित्तपोषण में कथित संलिप्तता के लिए राशिद और वताली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछल साल गिरफ्तार किया था.

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राजनीति में शामिल हो गयी थीं और आइएएस टॉपर शाह फैसल द्वारा शुरू जेके पॉलिटिकल मूवमेंट की संस्थापक सदस्य बनी थीं.

शोरा ने शहला द्वारा चलाए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), और अपनी बेटियों और उनकी मां के बैंक खातों की जांच की भी मांग की.

हालांकि, इसके जवाब में शहला ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘आप में से कई लोगों ने मेरे पिता द्वारा मुझ पर, मेरी मां और बहन पर लगाए गए आरोपों का वीडियो देखा होगा, कम शब्दों में और स्पष्ट तौर पर कहूं तो वह अपनी पत्नी को पीटने वाले, गाली-गलौज करने वाले शख्स हैं, हमने उनके खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया और इसके जवाब में उन्होंने यह हथकंडा अपनाया.’’

शहला ने आरोपों को ‘‘बेबुनियाद और बकवास’’ बताया , उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां ने जीवन भर काफी हिंसा, प्रताड़ना का सामना किया, वह परिवार के कारण चुप रह गयीं, अब हम उनकी (पिता) इस हरकत के खिलाफ बोलने लगे तो उन्होंने भी हमें बदनाम करना शुरू कर दिया,’’ शहला ने कहा कि किसी को भी उनके पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.