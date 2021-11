पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा (Mukul Sangma) समेत मेघालय कांग्रेस (Meghalaya Congress) के 12 विधायक ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बुधवार को कहा कि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक पार्टी में शामिल हो गए हैं. इन 12 विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं. विधानसभा में विपक्ष के नेता संगमा कथित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाखुश चल रहे थे. रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई है कि इस संबंध में विधायक पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं.Also Read - UP Polls 2022: कांग्रेस की बागी विधायक Aditi Singh और BSP नेता वंदना सिंह BJP में शामिल

"12 out of 17 Congress MLA from Meghalaya have joined TMC," claims Trinamool Congress Sources

— ANI (@ANI) November 24, 2021