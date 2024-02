सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम खानविलकर नियुक्त हुए लोकपाल अध्यक्ष, यहां देखें पूरी लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के के पूर्व जस्टिस एएम खानविलकर को मंगलवार को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया. लोकपाल के नियमित अध्यक्ष का पद 27 मई, 2022 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से खाली था. लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे. राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है. न्यायमूर्ति खानविलकर जुलाई 2022 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे.

Justice Ajay Manikrao Khanwilkar appointed as the Chairperson of Lokpal.

Justice Lingappa Narayana Swamy, Justice Sanjay Yadav, Justice Ritu Raj Awasthi, Sushil Chandra, Pankaj Kumar and Ajay Tirkey to be the members of the Lokpal. pic.twitter.com/zsp06YSG5s

