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तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को बड़ा झटका, यौन उत्पीड़न केस में दोषी करार- जानें पूरा मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को बरी कर दिया गया था. गोवा सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की थी.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 6, 2026, 12:15 PM IST
Tarun Tejpal
'I am 62, I believe I am a victim,' says Tarun Tejpal, Ex-Tehelka Editor after court convicted him in 2013 rape case (Image: PTI/File)

तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें 2013 में उनकी जूनियर सहयोगी से योन उत्पीड़न के केस में दोषी ठहराया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था. गोवा सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की थी. जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार के पक्ष में दलील दी. वहीं, सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने तरुण तेजपाल का पक्ष रखा.

तरुण तेजपाल के खिलाफ क्या है मामला?

यह मामला एक पूर्व जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है. महिला का आरोप है कि नवंबर 2013 में गोवा में हुए ‘थिंकफेस्ट’ इवेंट के दौरान इस सीनियर जर्नलिस्ट ने होटल की लिफ्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था. हालांकि तेजपाल ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया. यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने ‘तहलका’ के एडिटर-इन-चीफ का पद भी छोड़ दिया था. तेजपाल पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की की धाराओं के तहत मुकदमा चला था. मई 2021 में गोवा की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इन आरोपों में अपनी महिला सहकर्मी को गलत तरीके से बंधक बनाना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, यौन उत्पीड़न और बलात्कार शामिल थे.

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ट्रायल कोर्ट के फैसले को गोवा सरकार ने दी थी चुनौती

इसके बाद राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सेशंस कोर्ट ने शिकायतकर्ता के व्यवहार का आकलन करते समय गंभीर गलती की. कोर्ट ने यह आकलन यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के व्यवहार के बारे में पहले से बनी धारणाओं के आधार पर किया था.

बरी करने के अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई ‘सामान्य व्यवहार’ नहीं दिखाया जो यौन उत्पीड़न से बची महिला ‘संभवतः दिखा सकती है.’ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पीड़ित की प्रतिक्रिया तय करने का कोई एक मानक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्तित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होती हैं.

तुषार मेहता ने की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

दोषी ठहराए जाने के आदेश के बाद, तुषार मेहता ने तेजपाल की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी, ‘पीड़ित महिला उनकी बेटी की उम्र की थी, फिर भी उन्होंने अपराध किया. वह पीड़ित के लिए पिता समान थे और उन्हें ऐसा (अपराध) नहीं करना चाहिए था. एक मिसाल कायम की जानी चाहिए. पीड़ित ने मना किया, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे. इस कोर्ट को समाज को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जब कोई लड़की ‘ना’ कहती है, तो उसका मतलब ‘ना’ ही होता है.’

तेजपाल ने कोर्ट से की यह अपील

दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट को संबोधित करते हुए तेजपाल ने नरमी बरतने की गुहार लगाई. उन्होंने दावा किया कि वह खुद पीड़ित हैं और कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा. तेजपाल ने कोर्ट में कहा, ‘मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना ​​है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है और इसके अलावा कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. बस इतना ही कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृपया मेरे प्रति नरमी बरतें. बाकी सभी तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं.’ कोर्ट सजा पर अपना फैसला दोपहर 2:30 बजे सुनाएगी.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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