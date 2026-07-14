गोवा से बेंगलुरु होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुंचा विदेशी! बिना पासपोर्ट 7 महीने भारत में रहा, खुद को बताया पूर्व US Navy अफसर

नेपाल सीमा के पास पकड़े गए एक विदेशी ने खुद को अमेरिका का नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी बताया. उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले. पुलिस अब उसके भारत आने, कई महीनों तक रहने और नेपाल जाने की कोशिश की जांच कर रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 14, 2026, 11:00 AM IST
गोवा से बेंगलुरु होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुंचा विदेशी! बिना पासपोर्ट 7 महीने भारत में रहा, खुद को बताया पूर्व US Navy अफसर

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और दावा किया कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला और पूर्व अमेरिकी नौसेना (US Navy) का अधिकारी है. हालांकि, उसके पास इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला.

सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 22वीं बटालियन ने उसे नियमित गश्त के दौरान सीमा स्तंभ संख्या 516 के पास पकड़ा. आरोप है कि वो अधिकृत इमिग्रेशन मार्ग की बजाय एक अनधिकृत रास्ते से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें उसे सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच ले जाते हुए देखा जा सकता है.

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कई महीनों तक गोवा में रहा

पूछताछ में उसने दावा किया कि वह पहले थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट खो गया. इसके बाद वो श्रीलंका के रास्ते भारत पहुंचा और कई महीनों तक गोवा में रहा. बाद में वह बेंगलुरु होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा. पुलिस उसके सभी दावों की जांच कर रही है और उसके खिलाफ आव्रजन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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