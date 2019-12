नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निकास द्वार रात नौ बजे बंद कर दिए जाएंगे. डीएमआरसी ने ट्वीट किया, कृपया अपनी यात्रा की योजना इसके अनुसार बनाएं.

बता दें राजीव चौक, दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त स्टेशनों में एक है.

डीएमआरसी ने कहा, नए साल की पूर्व संध्या पर (31 दिसंबर 2019) भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात नौ बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): To ease overcrowding on New Year’s Eve (31st December, 2019), exit from Rajiv Chowk Metro station will not be allowed after 9 PM . However, entry of passengers will be allowed till departure of last train.

— ANI (@ANI) December 30, 2019