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Zeenia Exit Poll 2026: बंगाल और असम में सीएम की पहली पसंद कौन? जानिए Zeenia के सर्वे में किसके नाम पर लगी मुहर

Zeenia Exit Poll 2026: बंगाल और असम में सीएम पद के लिए कौन सा नेता पहली पसंद बन सकता है. Zeenia के सर्वे में इसका खुलासा हुआ है.

zeenia survey results

Zeenia Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है. अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे. इसी दिन असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के रिजल्ट भी घोषित होंगे. चुनाव खत्म होते ही माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने एक बड़ा सर्वे किया है. इस सर्वे में अलग-अलग राज्यों के लोगों की राय सामने आई है. खासकर पश्चिम बंगाल और असम को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

बंगाल में कड़ी टक्कर

सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुकाबला आसान नहीं है. यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं. अगर पिछली बार की बात करें, तो 2021 में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थीं. वहीं बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं. इस बार भी माहौल ऐसा है कि कोई भी पार्टी साफ तौर पर आगे नहीं दिख रही, जिससे मुकाबला और रोचक बन गया है.

बंगाल में सीएम की पसंद

सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं. इसमें ममता बनर्जी सबसे आगे हैं और उन्हें 42% लोगों का समर्थन मिला है. दूसरे नंबर पर सुवेंदु अधिकारी हैं, जिन्हें 36% लोग पसंद कर रहे हैं. इसके बाद अभिषेक बनर्जी को 9%, दिलीप घोष को 8% और अग्निमित्रा पॉल को 5% समर्थन मिला है. इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, लेकिन मुकाबला टफ बना हुआ है.

असम में कौन आगे?

असम को लेकर भी सर्वे में लोगों की राय सामने आई है. यहां मुख्यमंत्री के लिए हिमंता बिस्वा सरमा सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उन्हें 52% लोगों का समर्थन मिला है. दूसरे नंबर पर गौरव गोगोई हैं, जिन्हें 31% लोग पसंद कर रहे हैं. वहीं सर्बानंद सोनोवाल को 10% और अखिल गोगोई को 7% समर्थन मिला है. इससे साफ है कि असम में फिलहाल हिमंता बिस्वा सरमा की स्थिति मजबूत दिख रही है.

नतीजों से पहले बढ़ी हलचल

सर्वे में यह भी सामने आया कि कुछ मुद्दों पर टीएमसी को बढ़त मिल रही है, जबकि बीजेपी भी पीछे नहीं है. दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. जैसे-जैसे 4 मई करीब आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी माहौल गरम होता जा रहा है. हालांकि यह सर्वे सिर्फ लोगों की राय दिखाता है. असली नतीजा तो वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल और असम में जनता किसे सत्ता की जिम्मेदारी देती है.

नोट: एग्जिट पोल उन लोगों के बीच किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं जो अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्रों से बाहर निकल चुके होते हैं. एग्जिट पोल का उद्देश्य मतदाताओं के मूड का अनुमान लगाना होता है, लेकिन ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं.

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