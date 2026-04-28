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Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल, असम, केरल... कब, कहां और कैसे देखें चुनाव का एग्जिट पोल, यहां मिलेगी हर डिटेल

Where to Watch Exit Poll 2026: विधानसभा चुनाव 2026 (Assembly Elections 2026) के नतीजों से पहले माहौल गरम है. Exit Poll 2026 (एग्जिट पोल 2026) को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है, क्योंकि यही शुरुआती संकेत देगा कि पश्चिम बंगाल, असम और केरल में किसकी सरकार बन सकती है.

Exit Poll 2026

Exit Polls 2026: इस बार चुनाव पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए हैं, जहां कुल 824 सीटों पर वोटिंग हुई. आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे. इस बार वोटिंग में लोगों की भागीदारी काफी ज्यादा रही, खासकर बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ. ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़े राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं और यह समझने में मदद करेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना है.

कब और कहां देखें लाइव एग्जिट पोल

अगर आप एग्जिट पोल लाइव देखना चाहते हैं, तो 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से सभी बड़े न्यूज चैनल इसे दिखाना शुरू कर देंगे. Zee News के टीवी चैनल पर AI एंकर Zeenia डेटा एनालिटिक्स की मदद से लाइव चुनावों के नतीजों का अनुमान पेश करेगी. ये नतीजे 29 अप्रैल को शाम 5 बजे से देखे जा सकेंगे. इसके अलावा आप न्यूज की वेबसाइट zeenews.india.com और यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे. साथ ही, आप लाइव नतीजे हमारी वेबसाइट india.com और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.

ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपडेट

आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर अपडेट देखना पसंद करते हैं. एग्जिट पोल 2026 के नतीजे कई एजेंसियां सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी, जैसे Axis My India, CVoter, IPSOS, Jan Ki Baat और Today’s Chanakya. ये एजेंसियां अपने अनुमान और सीटों का आंकड़ा शेयर करेंगी, जिससे लोगों को चुनाव के नतीजों का अंदाजा पहले ही मिल जाता है.

एग्जिट पोल से जुड़े नियम और टाइमिंग

भारत में एग्जिट पोल को लेकर सख्त नियम हैं. Representation of the People Act 1951 के सेक्शन 126A के अनुसार, जब तक सभी चरणों की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल दिखाना या प्रकाशित करना मना होता है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में वोटिंग खत्म हो गई है, तब भी तब तक एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते जब तक बाकी राज्यों में मतदान जारी है.

वोटिंग प्रतिशत और रिजल्ट की तारीख

इस बार वोटिंग में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पश्चिम बंगाल में लगभग 93% मतदान हुआ, जो काफी ज्यादा है. तमिलनाडु में करीब 84%, असम में 85% से ज्यादा, केरल में 78% और पुडुचेरी में लगभग 90% वोटिंग दर्ज की गई. अब असली नतीजे 4 मई को आएंगे, जब वोटों की गिनती होगी और साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी.

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