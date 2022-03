Exit Polls 2022 LIVE Streaming: उत्तर प्रदेश में आज सोमवार को सातवें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है. शाम तक नौ जिलों की 54 सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा. यूपी के अलावा पंजाब (Punjab Exit Polls 2022), मणिपुर (Manipur Exit Polls 2022), उत्तराखंड (Uttarakhand Exit Polls 2022) और गोवा (Goa Exit Polls 2022) में मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है. हालांकि पांचों राज्यों में चुनाव परिणाम दस मार्च को घोषित होंगे मगर जी न्यूज (Zee News Exit Polls 2022) और इंडिया डॉट कॉम (India.com Exit Polls 2022) विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी करने जा रहा है. इस एग्जिट पोल में सटीक तस्वीर सामने आएगी जिसमें पता चलेगा कि पांचों में राज्यों में जनता किस दल की सरकार बनाने जा रही है.Also Read - All Exit Polls 2021: पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला, असम में सत्ताधारी BJP को बढ़त; जानिए तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इस बार किसकी सरकार

एग्जिट पोल- तारीख और समय

एग्जिट पोल आज शाम साढ़े छह बजे से आने शुरू हो जाएंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने सात मार्च साढ़े छह बजे तक किसी कोई भी एग्जिट पोल दिखाने पर प्रतिबंध लगाया है. यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाल में एक बयान में बताया कि प्रिंट और टीवी मीडिया पर शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा. बयान में आगे कहा गया कि अगर कोई भी निर्देश का उल्लंघन करता है कि उसे दो साल की सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा. भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक एग्जिट पोल सात मार्च को यूपी में आखिरी चरण के मतदान के बाद शाम साढ़े छह बजे के बाद ही दिखाया जाएगा.

कब और कहां देखें एग्जिट पोल

आज शाम को अलग-अलग न्यूज चैनल, वेबसाइट एग्जिट पोल जारी करेंगे मगर सबसे बड़ा एग्जिट पोल जी न्यूज (ZeeExitPoll) जारी करने जा रहा है. आप अपने स्मार्टफोन में जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. एग्जिट पोल में हर क्षेत्र, हर सीट से जुड़ी सभी अहम जानकारी के लिए यहां क्लिक कर देखें. इसके अलावा आप एग्जिट पोल की लाइव स्ट्रीमिंग जी के सिस्टर चैनल- जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (Zee Uttar Pradesh And Uttarakhand), जी पंजाब हरियाणा (Zee Punjab Haryana) पर भी देख सकते हैं. इन सभी चैनलों पर आपको एग्जिट पोल से जुड़ा पल-पल का अपडेट मिलेगा.

ZEE UP and Uttarakhand LIVE Streaming

ZEE UP और Uttarakhand पर LIVE Streaming देखने के लिए यहां https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/live-tv क्लिक करें

LIVE Streaming of Zee Punjab And Haryana

ZEE Punjab And Haryana पर LIVE Streaming देखने के लिए यहां https://zeenews.india.com/hindi/zeephh/live-tv क्लिक करें

आप इसके अलावा एग्जिट पोल से जुड़ी स्टोरी पढ़ने के लिए https://www.india.com/ (इंग्लिश) और https://www.india.com/hindi-news/ (हिंदी) पर जा सकते हैं.